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СМИ: Расторжение контрактов со SpaceX сделает США зависимыми от России

СМИ: Расторжение контрактов со SpaceX сделает США зависимыми от России Расторжение президентом США Дональдом Трампом контрактов со SpaceX из-за конфликтов с Илоном Маском приведет к зависимости от России в космосе.
Другие страны
7 июня 2025 г. 23:33
СМИ: Расторжение контрактов со SpaceX сделает США зависимыми от России

Расторжение президентом США Дональдом Трампом контрактов со SpaceX из-за конфликтов с Илоном Маском приведет к зависимости от России в космосе.

Как передает Report, об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на письмо заместителя директора проекта по аэрокосмической безопасности центра стратегических и международных исследований (CSIS) Клейтона Своупа.

"Прекращение работы со SpaceX оставит огромный пробел, который невозможно будет заполнить другими доступными сегодня вариантами", - говорилось в письме.

Там также отмечено, что наибольший ущерб будет нанесен космическим запускам и обслуживанию международных космических станций. NASA вновь придется обратиться к России, чтобы достичь космической станции и вернуться обратно.

Президент США Дональд Трамп после конфликта с предпринимателем Илоном Маском заявил, что американское правительство проведет оценку государственных контрактов, заключенных с принадлежащими бизнесмену компаниями. Ранее газета The New York Times сообщила, что в 2024 году компании Маска получили около $3 млрд по 100 контрактам с 17 государственными ведомствами.

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