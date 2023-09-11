СМИ: В Европе растет число случаев COVID-19, появляются более опасные варианты

С середины июля заболеваемость COVID-19 в Европе растет и появляются более опасные варианты.

С середины июля в Европе выросло число случаев инфицирования COVID-19 и появляются более опасные варианты.

Как сообщает Report, об этом передает Euronews.

"Есть признаки широкого распространения инфекции в некоторых частях Европы. К 20 августа 2023 года число случаев инфицирования Covid-19 увеличилось на 11 процентов по сравнению с предыдущими 28 днями", - сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Эксперты не исключают появление новой волны коронавируса этой зимой. Чтобы снизить риски, эксперты выступают за вакцинацию против COVID-19 и гриппа.

"Мы должны быть готовы к возможному росту заболеваемости осенью и зимой, поскольку такие заболевания, как Covid-19, грипп и другие респираторные инфекции, вероятно, будут процветать", - сообщили Euronews во Всемирной организации здравоохранения.