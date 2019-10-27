СМИ рассказали об операции по ликвидации аль-Багдади

Операция ВС США, направленная на ликвидацию главаря ДАЕШ Абу Бакра аль-Багдади, продолжалась в Сирии около четырех часов и сопровождалась высадкой десанта с вертолетов. Об этом сообщил источник "Анадолу" в Идлибской зоне деэскалации, передает Report.

Военные США прибыли на северо-восток Сирии на восьми вертолетах. Вертолеты в течении полутора часов обстреливали территорию вблизи селения Бариша. В операции также задействовали два ударных БПЛА. В ответ боевики открыли ответный огонь, в том числе из тяжелого вооружения.

После первой фазы атаки вертолеты покинули район операции и вернулись через полчаса, продолжив обстрел.

В нескольких километрах от лагеря беженцев "Тоурлаха" на севере Идлиба в полночь высадился американский десант.

Высадка десанта, предположительно спецназа США, произошла на втором этапе операции. Активные боестолкновения на земле продолжались до 2,5 часов. В целом операция заняла почти четыре часа.

Команды медиков сообщили корреспонденту "Анадолу", что в районе операции полностью разрушено одно здание, вокруг которого сгорели палатки.

Медики обнаружили в районе проведения операции тела семи человек: трех мужчин, трех женщин и ребенка. Пятерым человек оказана первая медицинская помощь.