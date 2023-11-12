СМИ рассказали о козырях Си Цзиньпина на встрече с Байденом

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) является одним из четырех козырей для председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящих переговорах с президентом США Джо Байденом.

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) является одним из четырех козырей для председателя КНР Си Цзиньпина на предстоящих переговорах с президентом США Джо Байденом.

Как передает Report, об этом написало издание Asia Times.

"Провал наступления украинских войск против российских и признание командующего войсками Валерия Залужного, что конфликт "в тупике" - это удар по стратегическому положению США и победа для Китая", - говорится в публикации.

Среди других козырей китайского лидера на переговорах с Байденом издание называет провал США в технологической войне с Китаем и конфликт на Ближнем Востоке, дающий Пекину возможность быть фактическим лидером Глобального Юга.

Кроме того, США хотят избежать противостояния с Китаем в Тихоокеанском северо-западном регионе, а также в водах Южно-Китайского моря, где КНР обладает военным преимуществом, отмечается в статье.