СМИ рассказали, как Сергея Скрипаля вербовали в британскую разведку

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Британская служба внешней разведки MI6 завербовала бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Мадриде в 1996 году.

Как передает Report, об этом говорится в книге журналиста Марка Урбана The Skripal Files. Подробности содержания книги автор раскрыл в беседе с изданием The Daily Mail.

Урбан брал интервью у Скрипаля в 2017 году, ещё до событий в Солсбери. Сотруднику ГРУ предложил сотрудничество агент MI6, представившийся Ричардом Бэнгеллом. Двойной агент как минимум дважды передавал секретные данные о ГРУ Лондону. Делал он это при помощи записей невидимыми чернилами в книгах.

Первый раз книги с записями передала его жена Людмила в 1997 году на испанском курорте Аликанте. Тоже самое она сделала на следующий год, отправившись в Испанию, на сей раз в Малагу. Каждый раз Скрипалю платили по несколько тысяч долларов.