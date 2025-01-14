О нас

СМИ раскрыли некоторые детали сделки по Газе

СМИ раскрыли некоторые детали сделки по Газе Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к заключению сделки по прекращению огня Газе, в рамках которой на первом этапе будут освобождены 33 удерживаемых в анклаве радикалами заложника.
Другие страны
14 января 2025 г. 03:57
СМИ раскрыли некоторые детали сделки по Газе

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к заключению сделки по прекращению огня Газе, в рамках которой на первом этапе будут освобождены 33 удерживаемых в анклаве радикалами заложника.

Как передает Report, c таким утверждением выступила газета Haaretz.

По ее данным, на первом этапе радикалы отпустят женщин, детей, мужчин старше 55 лет и больных. Источники Haaretz полагают, что большинство из них живы.

Согласно обсуждаемой схеме, через 16 дней с момента прекращения огня начнется обсуждение второго этапа сделки, в рамках которого будут освобождены остальные похищенные. Haaretz отмечает, что пока нет данных о том, сколько палестинских заключенных Израиль освободит в рамках первого этапа сделки. По данным радио Kan, израильская сторона готова выпустить из тюрем в этот период порядка 1,3 тыс. заключенных.

Газета The Jerusalem Post утверждает, что первый этап сделки будет продолжаться 42 дня. По ее данным, количество освобождаемых палестинских заключенных будет меняться в зависимости от того, сколько израильских заложников живы.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, что Катар передал представителям Израиля и ХАМАС итоговый проект соглашения о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых радикалами заложников. По его данным, дополнительный раунд переговоров о введении в секторе Газа режима прекращения огня пройдет в Дохе утром 14 января.

Портал Ynet со ссылкой на источник сообщил, что Израиль не станет возвращать в рамках сделки по Газе тело лидера радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара, убитого израильскими военными на территории палестинского анклава в октябре 2024 года.

Напомним, что 11 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил переговорщикам направиться в Доху для продолжения консультаций об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. 12 января помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании CNN заявил, что стороны "очень близки" к заключению сделки о прекращении огня на Ближнем Востоке. При этом он допустил, что это может произойти до инаугурации Дональда Трампа 20 января.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qəzza razılaşmasının təfərrüatları məlum olub

Другие новости из категории

Байден и эмир Катара обсудили прекращение огня в Газе
Байден и эмир Катара обсудили прекращение огня в Газе
14 января 2025 г. 03:38
Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в военный Шенген
Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии в "военный Шенген"
14 января 2025 г. 03:09
Reuters: Республиканцы в Конгрессе подготовили законопроект о покупке Гренландии
Reuters: Республиканцы в Конгрессе подготовили законопроект о покупке Гренландии
14 января 2025 г. 02:48
Байден: Помощь США Украине создавала риск ядерной конфронтации с РФ
Байден: Помощь США Украине создавала риск ядерной конфронтации с РФ
14 января 2025 г. 02:16
Al Hadath: ХАМАС требует выдать тело Синвара в рамках сделки по Газе
Al Hadath: ХАМАС требует выдать тело Синвара в рамках сделки по Газе
14 января 2025 г. 00:11
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по объекту в Тель-Авиве
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по объекту в Тель-Авиве
13 января 2025 г. 23:49
Сибига: Передача Украине ракет Taurus может существенно повлиять на ситуацию на фронте
Сибига: Передача Украине ракет Taurus может существенно повлиять на ситуацию на фронте
13 января 2025 г. 23:37
В Болгарии сотрудников МИД задержали за контрабанду сигарет
В Болгарии сотрудников МИД задержали за контрабанду сигарет
13 января 2025 г. 23:25
Генсек НАТО считает Россию и Иран угрозой мировой безопасности
Генсек НАТО считает Россию и Иран угрозой мировой безопасности
13 января 2025 г. 23:01
В Гренландии ищут возможности для сотрудничества с Трампом
В Гренландии ищут возможности для сотрудничества с Трампом
13 января 2025 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi