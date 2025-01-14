СМИ раскрыли некоторые детали сделки по Газе

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к заключению сделки по прекращению огня Газе, в рамках которой на первом этапе будут освобождены 33 удерживаемых в анклаве радикалами заложника.

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС близки к заключению сделки по прекращению огня Газе, в рамках которой на первом этапе будут освобождены 33 удерживаемых в анклаве радикалами заложника.

Как передает Report , c таким утверждением выступила газета Haaretz.

По ее данным, на первом этапе радикалы отпустят женщин, детей, мужчин старше 55 лет и больных. Источники Haaretz полагают, что большинство из них живы.

Согласно обсуждаемой схеме, через 16 дней с момента прекращения огня начнется обсуждение второго этапа сделки, в рамках которого будут освобождены остальные похищенные. Haaretz отмечает, что пока нет данных о том, сколько палестинских заключенных Израиль освободит в рамках первого этапа сделки. По данным радио Kan, израильская сторона готова выпустить из тюрем в этот период порядка 1,3 тыс. заключенных.

Газета The Jerusalem Post утверждает, что первый этап сделки будет продолжаться 42 дня. По ее данным, количество освобождаемых палестинских заключенных будет меняться в зависимости от того, сколько израильских заложников живы.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, что Катар передал представителям Израиля и ХАМАС итоговый проект соглашения о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых радикалами заложников. По его данным, дополнительный раунд переговоров о введении в секторе Газа режима прекращения огня пройдет в Дохе утром 14 января.

Портал Ynet со ссылкой на источник сообщил, что Израиль не станет возвращать в рамках сделки по Газе тело лидера радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара, убитого израильскими военными на территории палестинского анклава в октябре 2024 года.

Напомним, что 11 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил переговорщикам направиться в Доху для продолжения консультаций об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. 12 января помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании CNN заявил, что стороны "очень близки" к заключению сделки о прекращении огня на Ближнем Востоке. При этом он допустил, что это может произойти до инаугурации Дональда Трампа 20 января.