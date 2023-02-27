СМИ: Расходы США на военную поддержку Украины превысили 77 млрд евро

Общие расходы США на оказание военной помощи Украине с января 2022 года по январь 2023 превысили $77 млрд.

Общие расходы США на оказание военной помощи Украине с января 2022 года по январь 2023 превысили $77 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill , который собрал статистику поставок оружия и боеприпасов.

Так, в Украину было отправлено более 8,5 тыс. противотанковые ракетных комплексов Javeline, 2 590 противотанковых ракет TOW,13 тыс. гранатометов и стрелкового оружия, более 111 млн патронов, более 50 тыс. других противотанковых систем и боеприпасов.

Тяжелая бронетехника включает 45 танков Т-72Б, 300 БТР M113, 250 броневиков M117, 580 машин с противоминной защитой от засад (MRAP),100 бронированных медицинских машин, 31 машина MaxxPro MRAP, 31 танк М1 Abrams, 90 бронетранспортеров Stryker, 6 бронированных грузовиков.

Легкая бронетехника составляет более 1,7 тыс. Humvees, 109 боевых машин пехоты Bradley, 298 тактических машин для буксировки вооружения, 34 эвакуационных машины, 30 машин подвозки боеприпасов, 44 грузовика, 88 трейлеров, 10 командно-штабных машин и более ста легких тактических машин.

Артиллерийское вооружение - 160 155-мм гаубиц с более 1 млн снарядов,

72 105-мм гаубиц с 370 тыс. снарядов, 38 систем HIMAR, 30 120-мм минометных систем с 166 тыс. снарядов, 100 тыс. танковых боеприпасов, 10,2 тыс. 155-мм дистанционных противотанковых мин (RAAM), 65 тыс. 152-мм артиллерийских снарядов, 50 тыс. 122-мм ракет системы "Град",

545 000 патронов калибра 25 мм, а также 60-мм и 82-мм минометные системы.

Вооруженные силы Украины получили 1,6 тыс. зенитных комплексов Stinger, 75 тыс. комплектов бронежилетов и касок, "тысячи" систем наблюдения, очков ночного видения и тепловизоров.

Среди средств ПВО, переданных Украине, издание выделило 8 систем HACAM, 12 зенитно-ракетных комплексов M1097 Avenger, ракеты HAWK, комплекс Patriot с боеприпасами, противорадарные ракеты HARM.

Воздушные силы получили 20 вертолетов Ми-17, более 700 тактических барражирующих боеприпасов Switchblade и 1,8 тыс. Phoenix Ghost, а также дроны-разведчики ScanEagle, Puma и системы противодействия дронам Vampire.

В Украину были поставлены также радары, береговые комплексы "Гарпун", 58 прибрежных патрульных катеров и надводных беспилотников и тактические защищенные системы связи.

Кроме того, бюджетная поддержка правительства Украины через механизмы Всемирного банка превысила $13 млрд.