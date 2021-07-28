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СМИ: пять человек погибли из-за ливней на севере Индии

СМИ: пять человек погибли из-за ливней на севере Индии По меньшей мере пять человек погибли и еще около 50 пропали без вести в минувшие сутки в результате инцидентов, вызванных мощными муссонными ливнями на севере Индии.
Другие страны
28 июля 2021 г. 10:27
СМИ: пять человек погибли из-за ливней на севере Индии

По меньшей мере пять человек погибли и еще около 50 пропали без вести в минувшие сутки в результате инцидентов, вызванных мощными муссонными ливнями на севере Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду телеканал NDTV.

По меньшей мере четыре человека погибли, судьба около 40 остается неизвестной после ливня, обрушившегося утром в среду на отдаленную деревню Хонзар Даччан в союзной территории Джамму и Кашмир. По данным местных властей, восемь домов были смыты в результате ливня и подъема воды. Спасательные команды доставлены в деревню, вертолеты национальных ВВС помогают эвакуировать раненых.

Кроме того, один человек погиб и 10 пропали без вести в ходе ливней в северном штате Химачал-Прадеш. Представитель департамента по борьбе со стихийными бедствиями штата Судеш Кумар Мохта заявил журналистам, что во вторник вечером в районе Лахаул-Спити поток воды смыл две палатки, в которых находились рабочие местной частной компании. Сильный поток воды помешал поиску пропавших во вторник, поэтому поисковая операция началась на рассвете в среду.

В Индии начался сезон муссонных дождей. Сообщения о наводнениях и инцидентах, связанных с мощными ливнями, приходят с разных концов страны. На прошлой неделе в западном штате Махараштра погибли более 190 человек.

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