СМИ: Путин ужесточил позицию по переговорам с Украиной после саммита в Швейцарии

Российский президент Владимир Путин ужесточил позицию по мирным переговорам с Киевом после проведения международной конференции по Украине в Швейцарии.

Российский президент Владимир Путин ужесточил позицию по мирным переговорам с Киевом после проведения международной конференции по Украине в Швейцарии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал в пятницу в своей авторской колонке репортер портала Responsible Statecraft Блэйз Мэлли.

По его словам, российский лидер после конференции в Швейцарии ужесточил свою позицию на переговорах по Украине. Так, полагает журналист, ранее Путин демонстрировал готовность к замораживанию линии конфликта, а также к использованию результатов российско-украинских консультаций в 2022 году в качестве основы для будущих переговоров.

Но в конце прошлой недели глава государства сказал, что Россия прекратит военные действия только в том случае, если Украина откажется от своего стремления вступить в НАТО, а также выведет свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.