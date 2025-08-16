СМИ: Путин предложил Трампу вывести ВСУ из Донецкой области при заморозке фронта на остальных участках

Российский лидер Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом предлагал заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях Украины при условии, что ВСУ оставит всю территорию Донецкой области.

Как передает Report, об этом сообщает ВВС со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что это было не единственное условие: также должны быть выполнены другие основные требования Путина, касающиеся устранения так называемых первопричин конфликта.

Первопричинами Кремль называет политическое устройство, сложившееся в Украине с 2014 года, ее стремление к интеграции в Евросоюз и НАТО и наращивание мощи ВСУ.

В субботу Трамп передал это предложение в ходе своих телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Он также призвал их прекратить добиваться прекращения огня в Украине.

Отметим, что Россия оккупирует около 70% территории Донецкой области, однако на оставшейся части находятся важные укрепленные районы и логистические узлы.