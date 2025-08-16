О нас

СМИ: Путин предложил Трампу вывести ВСУ из Донецкой области при заморозке фронта на остальных участках

СМИ: Путин предложил Трампу вывести ВСУ из Донецкой области при заморозке фронта на остальных участках Российский лидер Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом предлагал заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях Украины при условии, что ВСУ оставит всю территорию Донецкой области.
Другие страны
16 августа 2025 г. 20:07
СМИ: Путин предложил Трампу вывести ВСУ из Донецкой области при заморозке фронта на остальных участках

Российский лидер Владимир Путин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом предлагал заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях Украины при условии, что ВСУ оставят всю территорию Донецкой области.

Как передает Report, об этом сообщает ВВС со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что это было не единственное условие: также должны быть выполнены другие основные требования Путина, касающиеся устранения так называемых первопричин конфликта.

Первопричинами Кремль называет политическое устройство, сложившееся в Украине с 2014 года, ее стремление к интеграции в Евросоюз и НАТО и наращивание мощи ВСУ.

В субботу Трамп передал это предложение в ходе своих телефонных разговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Он также призвал их прекратить добиваться прекращения огня в Украине.

Отметим, что Россия оккупирует около 70% территории Донецкой области, однако на оставшейся части находятся важные укрепленные районы и логистические узлы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке KİV: Putin Trampa Ukraynanın Donetskdən çıxması şərtilə digər ərazilərdə cəbhəni dondurmağı təklif edib

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
Трое погибли, еще столько же пострадали в ДТП в Дагестане
Трое погибли, еще столько же пострадали в ДТП в Дагестане
10 августа 2025 г. 19:54
МИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
ФотоМИД опубликовал текст парафированного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
11 августа 2025 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi