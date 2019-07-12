СМИ: Путин может стать премьером после 2024 года

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с "расширенными конституционными полномочиями".

Как передаёт Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом агентству Bloomberg сообщили источники.

Помощники и советники президента думают над изменением избирательного законодательства к 2021 году, чтобы сохранить контроль над обновленной Госдумой.

Кремль рассматривает сценарий, при котором конституционные полномочия премьер-министра будут расширены в ущерб президентским. Для этого требуется одобрение Госдумы, отмечает Bloomberg, и пригодилось бы большинство "Единой России" в парламенте после выборов 2021 года. Однако, добавляет издание, с этим есть сложности: на фоне падения рейтингов кандидаты "Единой России" не получают должной поддержки избирателей.

Кремль задумался о таком изменении избирательного законодательства, при котором единороссы могли бы участвовать в выборах 2021 года как формально независимые одномандатники. По информации Bloomberg, долю депутатов по партийным спискам сократят с 50% до 25% (112 человек), остальные 75% будут избирать по округам - как номинально независимых. Один из источников отмечает, что с помощью этих мер на фоне падения рейтингов "Единой России" Владимир Путин сможет "получить полный контроль над новым парламентом" за три года до истечения президентских полномочий.