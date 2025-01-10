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СМИ: Путин и Фицо в декабре обсудили поставки газа в Словакию

СМИ: Путин и Фицо в декабре обсудили поставки газа в Словакию Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в декабре на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсудил контракт с "Газпромом" на поставку газа.
Другие страны
10 января 2025 г. 14:51
СМИ: Путин и Фицо в декабре обсудили поставки газа в Словакию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в декабре 2024 года на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсудил контракт с "Газпромом" на поставку газа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы с Путиным обсудили контракт между нами и "Газпромом", в котором говорится, что каким-то образом нам поставят газ. Что-то может быть доставлено южным маршрутом, но пока есть запасы, потребление в Словакии обеспечено", - сказал Фицо.

Политик добавил, что Путин гарантировал исполнение Россией обязательств по поставкам газа.

Отметим, что переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо состоялись 22 декабря в Москве.

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Версия на азербайджанском языке Putinin Slovakiyanın baş naziri ilə görüşünün təfərrüatları bəlli olub

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