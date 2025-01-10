СМИ: Путин и Фицо в декабре обсудили поставки газа в Словакию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в декабре на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсудил контракт с "Газпромом" на поставку газа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в декабре 2024 года на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обсудил контракт с "Газпромом" на поставку газа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы с Путиным обсудили контракт между нами и "Газпромом", в котором говорится, что каким-то образом нам поставят газ. Что-то может быть доставлено южным маршрутом, но пока есть запасы, потребление в Словакии обеспечено", - сказал Фицо.

Политик добавил, что Путин гарантировал исполнение Россией обязательств по поставкам газа.

Отметим, что переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо состоялись 22 декабря в Москве.