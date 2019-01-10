СМИ: Протесты в Судане, есть погибшие и раненые

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В ходе протестов в городе Омдурмане в Судане погибли двое и пострадали шесть человек.
Как передаёт Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает арабоязычный портал Al Hadath.
Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Беспорядки вспыхнули на фоне рост цен на топливо, хлеб и муку.
Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара. В ряде городов был введён режим чрезвычайного положения.
Ранее сообщалось, что в ходе акций протеста в Судане против ухудшения экономической ситуации погибли 22 человека.
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