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    СМИ: Протесты в Судане, есть погибшие и раненые

    В ходе протестов в городе Омдурмане в Судане погибли двое и пострадали шесть человек

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ В ходе протестов в городе Омдурмане в Судане погибли двое и пострадали шесть человек.

    Как передаёт Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает арабоязычный портал Al Hadath.

    Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года. Беспорядки вспыхнули на фоне рост цен на топливо, хлеб и муку.

    Первыми на улицы вышли жители городов Гедареф и Атбара. В ряде городов был введён режим чрезвычайного положения.

    Ранее сообщалось, что в ходе акций протеста в Судане против ухудшения экономической ситуации погибли 22 человека.

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