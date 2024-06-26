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СМИ: Протестующие в Кении ворвались в дом одного из депутатов парламента страны

СМИ: Протестующие в Кении ворвались в дом одного из депутатов парламента страны Участники продолжающихся в Кении массовых протестов против повышения налогов ворвались в дом, принадлежащий одному из депутатов парламента республики.
Другие страны
26 июня 2024 г. 00:16
СМИ: Протестующие в Кении ворвались в дом одного из депутатов парламента страны

Участники продолжающихся в Кении массовых протестов против повышения налогов ворвались в дом, принадлежащий одному из депутатов парламента республики.

Как передает Report, об этом сообщила газета Nation.

По ее сведениям, инцидент произошел в городе Моло округа Накуру, расположенного к северо-западу от столицы Найроби. Протестующие подожгли три припаркованных во дворе автомобиля, разграбили и уничтожили находившееся в доме имущество.

Согласно информации издания, владелец дома депутат Курия Кимани занимает должность председателя парламентского комитета по финансам и планированию.

Протесты против введения дополнительных налогов начались в Кении 18 июня и распространились на всю страну. Митинги проходят в столице страны и в других крупных городах. Их участники заявляют, что нововведение нанесет ущерб экономике и повысит стоимость жизни.

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