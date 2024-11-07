СМИ: Восстановление экономики ФРГ сдерживается из-за опасений введения США новых пошлин

Промышленный спад в Германии продолжается, а восстановление экономики страны сдерживают опасения того, что США с приходом к власти республиканца Дональда Трампа могут ввести новые импортные пошлины, которые ударят по ключевым отраслям европейской индустри

Промышленный спад в Германии продолжается, а восстановление экономики страны сдерживают опасения того, что США с приходом к власти республиканца Дональда Трампа могут ввести новые импортные пошлины, которые ударят по ключевым отраслям европейской индустрии.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства на основе данных Федерального статистического ведомства ФРГ, в сентябре объемы промпроизводства снизились на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,6% - к аналогичному периоду прошлого года. На этом фоне агентство отмечает, что такой показатель превзошел все оценки опрошенных им экономистов, которые прогнозировали спад около 1%. В частности, автомобильная промышленность в сентябре потеряла 7,8% к предыдущему месяцу, а химическая - 4,3%.

Как пишет Bloomberg, кризис экономики ФРГ, вызванный снижением глобального спроса, структурными вызовами и политической неопределенностью, усугубляется на фоне угрозы введения Вашингтоном после избрания президентом Трампа новых ввозных пошлин, которые идут вразрез с интересами торговых партнеров США. Так, с большими рисками в таком случае столкнутся германские автопроизводители, экспортирующие в США больше машин, чем в любую другую страну.

По оценкам агентства, дополнительные трудности для автопрома ФРГ вызвало активное развитие производства электромобилей. На этом фоне один из крупнейших автоконцернов страны Volkswagen планирует закрыть часть заводов и сократить рабочие места. Другой автопроизводитель - BMW, сообщал о значительном падении своих доходов.