СМИ: Прокуратура Парижа заподозрила Ле Пен в незаконном финансировании выборов

Прокуратура Парижа инициировала расследование против лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в связи с подозрениями в незаконном финансировании президентской кампании 2022 года.

Прокуратура Парижа инициировала расследование против лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в связи с подозрениями в незаконном финансировании президентской кампании 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

"Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года", - говорится в сообщении.

Поводом для начала расследования стала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию.

Отмечается, что подозрения в финансовых махинациях у комиссии вызвала не только лидер "Национального объединения", однако расследование было запущено лишь в ее отношении.

Согласно законодательству Франции, во время избирательных кампаний кандидатам запрещено превышать установленный лимит расходов. При соблюдении условий государство возмещает часть затрат, в противном случае Национальная комиссия по счетам избирательных кампаний может внести изменения в избирательные счета, а также передать дело для дальнейшего разбирательства. Именно так произошло с Марин Ле Пен, уточняет телеканал.