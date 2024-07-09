О нас

СМИ: Прокуратура Парижа заподозрила Ле Пен в незаконном финансировании выборов

СМИ: Прокуратура Парижа заподозрила Ле Пен в незаконном финансировании выборов Прокуратура Парижа инициировала расследование против лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в связи с подозрениями в незаконном финансировании президентской кампании 2022 года.
Другие страны
9 июля 2024 г. 11:09
СМИ: Прокуратура Парижа заподозрила Ле Пен в незаконном финансировании выборов

Прокуратура Парижа инициировала расследование против лидера правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в связи с подозрениями в незаконном финансировании президентской кампании 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

"Прокуратура Парижа недавно начала судебное расследование в связи с подозрениями в незаконном финансировании кампании Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года", - говорится в сообщении.

Поводом для начала расследования стала жалоба Национальной комиссии по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию.

Отмечается, что подозрения в финансовых махинациях у комиссии вызвала не только лидер "Национального объединения", однако расследование было запущено лишь в ее отношении.

Согласно законодательству Франции, во время избирательных кампаний кандидатам запрещено превышать установленный лимит расходов. При соблюдении условий государство возмещает часть затрат, в противном случае Национальная комиссия по счетам избирательных кампаний может внести изменения в избирательные счета, а также передать дело для дальнейшего разбирательства. Именно так произошло с Марин Ле Пен, уточняет телеканал.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
Азербайджан и МЭА проведут осенью третий диалог высокого уровня
9 июля 2024 г. 11:31
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
Эксперт: Азербайджан играет стратегическую роль для Китая в рамках Среднего коридора
9 июля 2024 г. 11:26
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
Бабаев: Азербайджан готов создать платформы для обсуждения различных инициатив в рамках COP29
9 июля 2024 г. 10:56
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован
Президент COP29: Один из инструментов статьи 6 Парижского соглашения уже согласован
9 июля 2024 г. 10:55
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане
БДИПЧ ОБСЕ направит миссию наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане
8 июля 2024 г. 19:18
Эксперт: Будапешт поддерживает стратегические, дружеские отношения с Баку
Эксперт: Будапешт поддерживает стратегические, дружеские отношения с Баку
8 июля 2024 г. 10:23
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
Эксперт: Встреча в Астане Азербайджана, Турции и Пакистана - демонстрация уровня партнерства
5 июля 2024 г. 16:17
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
Эксперт: Венгрия укрепляет экономические и другие связи посредством ОТГ с тюркскими странами
5 июля 2024 г. 13:53
Госслужба: Для реализации зеленых закупок в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты
Госслужба: Для реализации "зеленых закупок" в Азербайджане необходимо изменить законодательные акты
4 июля 2024 г. 12:51
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров
Эксперт: Членство Азербайджана в ШОС будет способствовать развитию логистических коридоров
4 июля 2024 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi