СМИ: Прокуратура Парижа требует приговорить Ле Пен к лишению свободы

Прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к лишению свободы на пять лет, а также к поражению в избирательных правах на аналогичный срок.

Прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к лишению свободы на пять лет, а также к поражению в избирательных правах на аналогичный срок.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, такое требование прокуратура выдвинула в связи с обвинением в адрес Ле Пен и ее соратников в фиктивном найме парламентских помощников в Европарламенте.

Отмечается, что Ле Пен, которая ранее уже выразила намерение баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году, также грозит штраф в 300 тыс. евро.