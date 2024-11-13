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СМИ: Прокуратура Парижа требует приговорить Ле Пен к лишению свободы

СМИ: Прокуратура Парижа требует приговорить Ле Пен к лишению свободы Прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к лишению свободы на пять лет, а также к поражению в избирательных правах на аналогичный срок.
Другие страны
13 ноября 2024 г. 23:35
СМИ: Прокуратура Парижа требует приговорить Ле Пен к лишению свободы

Прокуратура Парижа потребовала приговорить лидера парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен к лишению свободы на пять лет, а также к поражению в избирательных правах на аналогичный срок.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, такое требование прокуратура выдвинула в связи с обвинением в адрес Ле Пен и ее соратников в фиктивном найме парламентских помощников в Европарламенте.

Отмечается, что Ле Пен, которая ранее уже выразила намерение баллотироваться на пост президента Франции в 2027 году, также грозит штраф в 300 тыс. евро.

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Версия на азербайджанском языке Paris prokurorları Marin Le Penin həbs edilməsini tələb ediblər

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