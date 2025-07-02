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СМИ: Процесс разоружения РКК начнется в течение 10 дней

СМИ: Процесс разоружения РКК начнется в течение 10 дней Первая группа из 50 боевиков террористической организации РКК запрещенной в Турции и признанной в течение 10 дней сложит оружие в городе Дахук в Северном Ираке.
Другие страны
2 июля 2025 г. 08:34
СМИ: Процесс разоружения РКК начнется в течение 10 дней

Первая группа из 50 боевиков террористической организации РКК в течение 10 дней сложит оружие в городе Дахук в Северном Ираке.

Как передает Report со ссылкой на турецкую газету Hürriyet, процесс разоружения организации, которая ранее объявила о самороспуске, может завершиться к сентябрю.

По информации издания, сдача оружия боевиками будет проходить под контролем представителей Турции, центральных властей Ирака и администрации Иракского Курдистана. Процесс разоружения будет осуществляться без участия представителей других стран и ООН, пишет Hürriyet. Газета отмечает, что все лагеря боевиков впоследствии перейдут под контроль иракских властей.

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик, отвечая на вопросы журналистов о возможных сроках разоружения РКК, сообщил, что это может произойти в ближайшее время.

"Я не хочу называть конкретные сроки. <…> Мы достигли стадии, когда это может произойти в ближайшие дни. Они будут чрезвычайно важны с точки зрения избавления Турции от терроризма", - сказал политик.

Напомним, что на 12-ом съезде РКК, состоявшемся 5-7 мая, было принято решение о самороспуске РКК.

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Версия на азербайджанском языке KİV: PKK-nın tərksilah prosesi 10 gün ərzində baş tutacaq

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