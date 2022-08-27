СМИ: Прити Пател лишится должности в случае победы Лиз Трасс на выборах

Глава МИД Великобритании, кандидат в премьеры Лиз Трасс намерена заменить около 15 министров в правительстве, если ей удастся одержать победу на предстоящих выборах нового председателя Консервативной партии. Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.
В частности, Трасс будет искать замену действующей главе британского МВД Прити Пател и заместителю премьер-министра Доминику Раабу.
Собеседник The Telegraph из команды Пател отметил, что она собирается остаться в правительстве, поскольку хочет завершить начатую работу.
Имя нового премьер-министра Великобритании будет названо 5 сентября. Среди претендентов — глава МИД страны Лиз Трасс и бывший министр финансов Риши Сунак.