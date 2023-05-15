СМИ: Пригожин был готов сдать позиции войск РФ под Бахмутом

Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы предлагал Украине в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, где его наемники несут большие потери, раскрыть данные о позициях войск РФ для атак.
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По ее сведениям, украинская сторона на это не согласилась.
"Такое предложение "повар Путина" сделал через свои некие тайные контакты Главному управлению разведки Минобороны Украины в конце января, когда "вагнеровцы" гибли во время штурмов Бахмута тысячами", - уточняет WP.
Издание отмечает, что Пригожин публично враждовал с российскими военачальниками, которые, как он яростно заявляет, не смогли вооружить и пополнить запасы его сил, которые оказывали жизненно важную поддержку военным усилиям Москвы.
Однако, в документе не уточняется, какие позиции российских войск предлагал раскрыть руководитель "вагнеровцев".