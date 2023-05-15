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СМИ: Пригожин был готов сдать позиции войск РФ под Бахмутом

СМИ: Пригожин был готов сдать позиции войск РФ под Бахмутом Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы предлагал Украине в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, где его наемники несут большие потери, раскрыть данные о позициях войск РФ для атак.
Другие страны
15 мая 2023 г. 07:58
СМИ: Пригожин был готов сдать позиции войск РФ под Бахмутом

Основатель российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин якобы предлагал Украине в обмен на отвод подразделений ВСУ из Бахмута, где его наемники несут большие потери, раскрыть данные о позициях войск РФ для атак.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", с таким сенсационным утверждением выступила газета Washington Post, исходя из очередной партии разведданных США, слитых в сеть через платформу Discord.

По ее сведениям, украинская сторона на это не согласилась.

"Такое предложение "повар Путина" сделал через свои некие тайные контакты Главному управлению разведки Минобороны Украины в конце января, когда "вагнеровцы" гибли во время штурмов Бахмута тысячами", - уточняет WP.

Издание отмечает, что Пригожин публично враждовал с российскими военачальниками, которые, как он яростно заявляет, не смогли вооружить и пополнить запасы его сил, которые оказывали жизненно важную поддержку военным усилиям Москвы.

Однако, в документе не уточняется, какие позиции российских войск предлагал раскрыть руководитель "вагнеровцев".

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Версия на английском языке Wagner chief offered to give Russian troop locations to Ukraine, leak says
Версия на азербайджанском языке KİV: “Priqojın Ukraynaya Rusiya SQ-nin mövqeləri barədə məlumat verməyə hazır idi”

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