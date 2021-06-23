СМИ: Причастные к убийству Кашикчи прошли подготовку в США

Четверо жителей Саудовской Аравии, участвовавшие в убийстве журналиста The Washington Post Джамала Кашикчи, прошли боевую подготовку в США

Четверо жителей Саудовской Аравии, участвовавшие в убийстве журналиста The Washington Post Джамала Кашикчи, прошли боевую подготовку в США.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times.

По данным источников газеты, сотрудники спецслужб королевства проходили боевую подготовку в США по контракту, утвержденному Госдепартаментом США.

Отметим, что известный оппозиционный саудовский журналист, корреспондент The Washington Post Джамал Кашикчи 2 октября 2018 года отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле и пропал без вести.

Пятерых человек, осужденных за убийство Джамала Кашикчи, приговорили к смертной казни. Еще трое обвиняемых по делу были приговорены в общей сложности к 24 годам лишения свободы.

Ранее правительство США запретило въезд в США 16 гражданам Саудовской Аравии за их причастность к убийству журналиста.