СМИ: Причастные к убийству Кашикчи прошли подготовку в США

Четверо жителей Саудовской Аравии, участвовавшие в убийстве журналиста The Washington Post Джамала Кашикчи, прошли боевую подготовку в США.
Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times.
По данным источников газеты, сотрудники спецслужб королевства проходили боевую подготовку в США по контракту, утвержденному Госдепартаментом США.
Отметим, что известный оппозиционный саудовский журналист, корреспондент The Washington Post Джамал Кашикчи 2 октября 2018 года отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле и пропал без вести.
Пятерых человек, осужденных за убийство Джамала Кашикчи, приговорили к смертной казни. Еще трое обвиняемых по делу были приговорены в общей сложности к 24 годам лишения свободы.
Ранее правительство США запретило въезд в США 16 гражданам Саудовской Аравии за их причастность к убийству журналиста.