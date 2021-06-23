О нас
Report Georgia
Аудио новости

СМИ: Причастные к убийству Кашикчи прошли подготовку в США

СМИ: Причастные к убийству Кашикчи прошли подготовку в США Четверо жителей Саудовской Аравии, участвовавшие в убийстве журналиста The Washington Post Джамала Кашикчи, прошли боевую подготовку в США
Другие страны
23 июня 2021 г. 05:01
СМИ: Причастные к убийству Кашикчи прошли подготовку в США

Четверо жителей Саудовской Аравии, участвовавшие в убийстве журналиста The Washington Post Джамала Кашикчи, прошли боевую подготовку в США.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times.

По данным источников газеты, сотрудники спецслужб королевства проходили боевую подготовку в США по контракту, утвержденному Госдепартаментом США.

Отметим, что известный оппозиционный саудовский журналист, корреспондент The Washington Post Джамал Кашикчи 2 октября 2018 года отправился в Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле и пропал без вести.

Пятерых человек, осужденных за убийство Джамала Кашикчи, приговорили к смертной казни. Еще трое обвиняемых по делу были приговорены в общей сложности к 24 годам лишения свободы.

Ранее правительство США запретило въезд в США 16 гражданам Саудовской Аравии за их причастность к убийству журналиста.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Camal Qaşıqçının qətlində iştirak edənlər ABŞ-da döyüş hazırlığı keçiblər

Самое важное

На обеспечение Кельбаджара электроэнергией выделено 24,5 млн манатов
На обеспечение Кельбаджара электроэнергией выделено 24,5 млн манатов
22 июня 2021 г. 15:05
Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
22 июня 2021 г. 10:52
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
22 июня 2021 г. 10:03
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
22 июня 2021 г. 09:43
МИД России оценил итоги выборов в Армении
МИД России оценил итоги выборов в Армении
21 июня 2021 г. 22:24
Президент Азербайджана о совместных военных учениях с Пакистаном
Президент Азербайджана о совместных военных учениях с Пакистаном
21 июня 2021 г. 19:34
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
Глава МИД Азербайджана прокомментировал прошедшие в Армении выборы
Глава МИД Азербайджана прокомментировал прошедшие в Армении выборы
21 июня 2021 г. 13:39
Глава МИД Казахстана: Азербайджан - наш главный партнер на Южном Кавказе
Глава МИД Казахстана: Азербайджан - наш главный партнер на Южном Кавказе
21 июня 2021 г. 13:21
МО: Проводится полный анализ предоставленных Арменией карт минных полей
МО: Проводится полный анализ предоставленных Арменией карт минных полей
20 июня 2021 г. 04:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi