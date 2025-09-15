Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    СМИ: Прибывшие в Польшу истребители Rafale способны нести ядерное оружие

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 22:21
    СМИ: Прибывшие в Польшу истребители Rafale способны нести ядерное оружие

    Переброшенные в Польшу для участия в операции НАТО "Восточный страж" истребители ВВС Франции Rafale способны нести ядерное оружие.

    Как передает Report, с таким утверждением выступил портал Defence-24.

    Отмечается, что Франция отправила в Польшу эскадрилью Rafale со 113-й авиабазы в Сен-Дизье, на которой базируются самолеты-носители ядерного оружия. Портал предположил, изучив доступные фотоматериалы с нового места дислокации истребителей в Польше на авиабазе в Миньске-Мазовецком, что они прибыли без боеголовок.

    Напомним, что Франция направила три истребителя Rafale в Польшу для участия в операции НАТО для защиты воздушного пространства стран восточного фланга альянса Eastern Sentry. Операция, о которой было объявлено 12 сентября, стала итогом консультаций в рамках статьи 4 Североатлантического договора, инициированных по просьбе Варшавы в связи с вторжением российских беспилотников на территорию Польши в ночь с 9 на 10 сентября.

    Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября были зафиксированы 19 нарушений воздушного пространства.

    НАТО истребители Rafale Польша ядерное оружие российские беспилотники
    KİV: Polşaya göndərilən "Rafale" qırıcıları nüvə silahı daşımağa qadirdir

    Последние новости

    23:08

    Рубио: Трамп делает все возможное для завершения российско-украинского конфликта

    Другие страны
    22:59

    В Азербайджане будет ужесточена процедура приема на госпрограмму обучения за рубежом

    Наука и образование
    22:47

    Туск заявил о нейтрализации очередного БПЛА над небом Польши

    Другие страны
    22:42

    Министр: Качественное образование не может обходиться дешево

    Наука и образование
    22:34

    Эрсин Татар: Важно устранить статусное неравенство в кипрском вопросе

    Другие страны
    22:30

    Армения и Франция обсудили мирную повестку в регионе

    В регионе
    22:21

    СМИ: Прибывшие в Польшу истребители Rafale способны нести ядерное оружие

    Другие страны
    22:20

    Министр юстиции Ирана посетит Армению

    В регионе
    22:14

    Цена золота на Comex обновила исторический максимум

    Финансы
    Лента новостей