СМИ: При взрыве в провинции Киркук погибли восемь иракских полицейских

СМИ: При взрыве в провинции Киркук погибли восемь иракских полицейских

Восемь сотрудников иракской федеральной полиции погибли в воскресенье при взрыве бомбы, заложенной экстремистами на пути следования нескольких полицейских машин в северной провинции Киркук.

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Восемь сотрудников иракской федеральной полиции погибли в воскресенье при взрыве бомбы, заложенной экстремистами на пути следования нескольких полицейских машин в северной провинции Киркук. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Rudaw. По данным представителей правоохранительных органов, среди погибших значится офицер сил МВД. В момент взрыва полицейские патрулировали местность близ населенного пункта Эль-Хувейджа к северо-западу от административного центра провинции. Как отмечает телеканал, полицейские попали в засаду, устроенную боевиками террористической группировки "Исламское государство", разрозненные отряды которой еще действуют на севере Ирака. Подпишитесь на наш Telegram канал