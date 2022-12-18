О нас

СМИ: При взрыве в провинции Киркук погибли восемь иракских полицейских

СМИ: При взрыве в провинции Киркук погибли восемь иракских полицейских Восемь сотрудников иракской федеральной полиции погибли в воскресенье при взрыве бомбы, заложенной экстремистами на пути следования нескольких полицейских машин в северной провинции Киркук.
Другие страны
18 декабря 2022 г. 13:54
СМИ: При взрыве в провинции Киркук погибли восемь иракских полицейских

Восемь сотрудников иракской федеральной полиции погибли в воскресенье при взрыве бомбы, заложенной экстремистами на пути следования нескольких полицейских машин в северной провинции Киркук.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Rudaw.

По данным представителей правоохранительных органов, среди погибших значится офицер сил МВД. В момент взрыва полицейские патрулировали местность близ населенного пункта Эль-Хувейджа к северо-западу от административного центра провинции.

Как отмечает телеканал, полицейские попали в засаду, устроенную боевиками террористической группировки "Исламское государство", разрозненные отряды которой еще действуют на севере Ирака.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İraqın Kərkük vilayətindəki partlayışda ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

Другие новости из категории

В Киеве полностью восстановили отопление
В Киеве полностью восстановили отопление
18 декабря 2022 г. 13:10
Число случаев COVID-19 в мире превысило 652,8 млн
Число случаев COVID-19 в мире превысило 652,8 млн
18 декабря 2022 г. 10:57
На границе США ввели режим ЧП из-за ситуации с мигрантами
На границе США ввели режим ЧП из-за ситуации с мигрантами
18 декабря 2022 г. 10:26
СМИ: Ким Чен Ын не пришел в мавзолей по случаю годовщины смерти отца
СМИ: Ким Чен Ын не пришел в мавзолей по случаю годовщины смерти отца
18 декабря 2022 г. 08:55
Минобороны Японии назвало расстояние и высоту полета ракет КНДР
Минобороны Японии назвало расстояние и высоту полета ракет КНДР
18 декабря 2022 г. 08:12
Стрельба в США, погибли два подростка
Стрельба в США, погибли два подростка
18 декабря 2022 г. 07:44
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
18 декабря 2022 г. 06:43
Европе спрогнозировали торговую войну с США
Европе спрогнозировали торговую войну с США
18 декабря 2022 г. 06:21
В ЮАР из-за обрушения гигантской волны погибли 3 человека, еще 17 ранены
В ЮАР из-за обрушения гигантской волны погибли 3 человека, еще 17 ранены
18 декабря 2022 г. 05:42
Начальник Штаба обороны ВС Британии заявил, что хотел бы чаще контактировать с Москвой
Начальник Штаба обороны ВС Британии заявил, что хотел бы чаще контактировать с Москвой
18 декабря 2022 г. 05:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi