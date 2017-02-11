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    При взрыве в Афганистане погибли более 10 человек

    Террорист-смертник подорвался на начиненной взрывчаткой машине вблизи конвоя спецслужб

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, еще 21 получил ранения в результате устроенного террористом-смертником взрыва в провинции Гильменд в Афганистане, сообщает Report со ссылкой на Tolo News.

    Взрыв прогремел  сегодня днем  в городе Лашкаргах. Террорист-смертник подорвался на начиненной взрывчаткой машине вблизи конвоя спецслужб.

    Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе террористических группировок.

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