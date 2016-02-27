Более 50 человек погибли и были ранены в результате взрыва на востоке Афганистана - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Более 50 человек погибли или получили ранения в результате взрыва в афганской провинции Кунар на востоке страны, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По предварительной информации, взрыв произошел рядом с домом губернатора в столице провинции - городе Асадабаде.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за происшествие.

***10:17

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере десять человек погибли и пятнадцать пострадали в результате взрыва в городе Асадабад в провинции Кунар на востоке Афганистана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным СМИ, взрыв осуществил террорист-смертник.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние радикальной группировки "Исламское государство".