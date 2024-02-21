СМИ: При ударе по Дамаску погибли два иранских советника

По меньшей мере два советника из иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли в результате израильского ракетного удара по кварталу Кфар-Суса на юго-западе Дамаска.

По меньшей мере два советника из иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли в результате израильского ракетного удара по кварталу Кфар-Суса на юго-западе Дамаска.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его информации, убит также один мирный житель. Среди шести раненых есть бойцы милиции "Хезболлах", воюющей на стороне сирийской армии.

Источник телеканала не исключил, что в атаке участвовал беспилотник, который поразил ракетой квартиру в многоэтажном доме рядом с иранской школой. Один из ударов был нанесен по припаркованным на улице автомашинам, в результате причинен ущерб расположенным поблизости зданиям.

Кфар-Суса считается правительственным кварталом Дамаска. Там расположены госучреждения и штабы силовых структур, а также иностранные посольства.