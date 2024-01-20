СМИ: При ударе Израиля по Дамаску погиб член КСИР

Член Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) погиб в результате удара Израиля по сирийской столице Дамаску.

Член Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) погиб в результате удара Израиля по сирийской столице Дамаску.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

"В результате удара Израиля по столице Сирии - Дамаску в субботу погиб один член Корпуса стражей исламской революции. Также есть раненые", - сообщил он.

Ранее сирийское госагентство SANA передавало, что Израиль, вероятно, атаковал жилой дом в районе Аль-Мезза сирийской столицы Дамаска. Сирийские СМИ сообщили, что в субботу утром в Дамаске были слышны взрывы.