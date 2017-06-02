При теракте в Камеруне погибли 11 человек, 30 ранены

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В результате взрыва на севере Камеруна погибли 11 человек, 30 пострадали, cообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

Взрыв произошел в городе Колофата на границе с Нигерией. Предполагается, что его совершили террористы-смертники группировки "Боко Харам".

По факту инцидента идет расследование.

"Боко Харам" - радикальная группировка, действующая в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне. Весной 2015 года она присягнула на верность террористической организации "Исламское государство".