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    При теракте в Камеруне погибли 11 человек, 30 ранены

    Предполагается, что взрыв совершили террористы-смертники группировки Боко Харам

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В результате взрыва на севере Камеруна погибли 11 человек, 30 пострадали, cообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

    Взрыв произошел в городе Колофата на границе с Нигерией. Предполагается, что его совершили  террористы-смертники группировки "Боко Харам".

    По факту инцидента идет расследование.

    "Боко Харам" - радикальная группировка, действующая в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне. Весной 2015 года она присягнула на верность террористической организации "Исламское государство".

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