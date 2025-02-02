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СМИ: При обстреле рынка в Судане погиб 61 человек

СМИ: При обстреле рынка в Судане погиб 61 человек По меньшей мере 61 человек погиб в результате артиллерийского удара по рынку в городе Омдурман, расположенном в штате Хартум.
Другие страны
2 февраля 2025 г. 09:18
СМИ: При обстреле рынка в Судане погиб 61 человек

По меньшей мере 61 человек погиб в результате артиллерийского удара по рынку в городе Омдурман, расположенном в штате Хартум.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Он привел данные местных врачей, согласно которым вследствие преднамеренного обстрела еще свыше 65 человек получили ранения. Утверждается, что удар нанесли Силы быстрого реагирования (СБР).

В свою очередь Минздрав республики распространил информацию о 54 убитых и 158 пострадавших.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа страны), командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего - профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало.

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