СМИ: При обстреле рынка в Судане погиб 61 человек

По меньшей мере 61 человек погиб в результате артиллерийского удара по рынку в городе Омдурман, расположенном в штате Хартум.

По меньшей мере 61 человек погиб в результате артиллерийского удара по рынку в городе Омдурман, расположенном в штате Хартум.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Он привел данные местных врачей, согласно которым вследствие преднамеренного обстрела еще свыше 65 человек получили ранения. Утверждается, что удар нанесли Силы быстрого реагирования (СБР).

В свою очередь Минздрав республики распространил информацию о 54 убитых и 158 пострадавших.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа страны), командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Основные противоречия между ними связаны со сроками и методами формирования единых вооруженных сил, а также с тем, кто должен занимать пост главнокомандующего - профессиональный военный, за что выступает аль-Бурхан, или избранный гражданский президент, на чем настаивает Дагало.