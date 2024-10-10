СМИ: При обстрелах поселка в Ливане погибли девять, пострадали 15 человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате удара израильских ВС по населенному пункту Керак в Ливане, расположенному в районе города Захле в 50 км от Бейрута.

По меньшей мере девять человек погибли в результате удара израильских ВС по населенному пункту Керак в Ливане, расположенному в районе города Захле в 50 км от Бейрута.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, под обстрел попали жилые здания, в результате чего девять человек погибли, еще 15 получили ранения.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований движения "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.