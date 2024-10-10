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СМИ: При обстрелах поселка в Ливане погибли девять, пострадали 15 человек

СМИ: При обстрелах поселка в Ливане погибли девять, пострадали 15 человек По меньшей мере девять человек погибли в результате удара израильских ВС по населенному пункту Керак в Ливане, расположенному в районе города Захле в 50 км от Бейрута.
Другие страны
10 октября 2024 г. 18:47
СМИ: При обстрелах поселка в Ливане погибли девять, пострадали 15 человек

По меньшей мере девять человек погибли в результате удара израильских ВС по населенному пункту Керак в Ливане, расположенному в районе города Захле в 50 км от Бейрута.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его сведениям, под обстрел попали жилые здания, в результате чего девять человек погибли, еще 15 получили ранения.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований движения "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Livanda yaşayış məntəqəsinin atəşə tutulması nəticəsində 9 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb

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