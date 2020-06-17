При нападении талибов на севере Афганистана погибли 12 силовиков

Двенадцать афганских силовиков погибли, еще пять получили ранения в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в провинции Джаузджан на севере Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает телеканал Tolo News.

По информации местных чиновников, боевики "Талибана" атаковали армейский КПП в округе Акча в ночь на среду.

В свою очередь телеканал 1TV News со ссылкой на заявление министерства обороны страны сообщает о шести погибших силовиках и трех раненых. Отмечается, что боевики также "понесли тяжелые потери", однако точная цифра жертв и раненых не приводится.