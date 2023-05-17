СМИ: при атаке на гуманитарный конвой в Нигерии убиты сотрудники посольства США

В результате нападения неизвестных на гуманитарный конвой в штате Анамбра на юге Нигерии погибли два сотрудника посольства США и двое местных полицейских.
Как передает
Согласно информации, после того как боевики обстреляли колонну, они подожгли транспортные средства. На место происшествия была направлена совместная группа сил безопасности. Однако установить принадлежность группировки или их мотивы пока не удалось.
Подчеркивается, что среди убитых нет граждан США.
В Госдепартаменте заявили, что уже работают с соответствующими службами Нигерии над расследованием атаки.