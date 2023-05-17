СМИ: при атаке на гуманитарный конвой в Нигерии убиты сотрудники посольства США

В результате нападения неизвестных на гуманитарный конвой в штате Анамбра на юге Нигерии погибли два сотрудника посольства США и двое местных полицейских.

В результате нападения неизвестных на гуманитарный конвой в штате Анамбра на юге Нигерии погибли два сотрудника посольства США и двое местных полицейских.

Как передает Report , об этом сообщает ABC News со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно информации, после того как боевики обстреляли колонну, они подожгли транспортные средства. На место происшествия была направлена ​​совместная группа сил безопасности. Однако установить принадлежность группировки или их мотивы пока не удалось.

Подчеркивается, что среди убитых нет граждан США.

В Госдепартаменте заявили, что уже работают с соответствующими службами Нигерии над расследованием атаки.