СМИ: Президент Южной Кореи заявил о готовности к процедуре импичмента

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в обращении к стране фактически отказался добровольно уходить в отставку и заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследование против него.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в обращении к стране фактически отказался добровольно уходить в отставку и заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследование против него.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Yonhap .

"Я с честью пройду через импичмент или расследование", - сказал Южнокорейский лидер.

Напомним, что ранее перед голосованием по импичменту 7 декабря Юн Сок Ёль заявил, что вверяет вопрос о своем сроке правящей партии. Ее руководство выступило за "контролируемую досрочную отставку" президента. Очередное голосование по импичменту запланировано на 14 декабря.