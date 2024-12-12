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СМИ: Президент Южной Кореи заявил о готовности к процедуре импичмента

СМИ: Президент Южной Кореи заявил о готовности к процедуре импичмента Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в обращении к стране фактически отказался добровольно уходить в отставку и заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследование против него.
Другие страны
12 декабря 2024 г. 07:24
СМИ: Президент Южной Кореи заявил о готовности к процедуре импичмента

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в обращении к стране фактически отказался добровольно уходить в отставку и заявил, что готов пройти через процедуру импичмента или расследование против него.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Yonhap.

"Я с честью пройду через импичмент или расследование", - сказал Южнокорейский лидер.

Напомним, что ранее перед голосованием по импичменту 7 декабря Юн Сок Ёль заявил, что вверяет вопрос о своем сроке правящей партии. Ее руководство выступило за "контролируемую досрочную отставку" президента. Очередное голосование по импичменту запланировано на 14 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya Prezidenti: İmpiçment proseduruna hazıram

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