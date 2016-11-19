СМИ: Президент Украины получил уведомление о вызове на допрос

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В администрации президента Украины получили уведомление о вызове на допрос украинского лидера Петра Порошенко по делу о преступлениях против демонстрантов в Киеве в январе-феврале 2014 года.

Как передает Report, об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ администрации, который поступил в информагентство.

"9 ноября зарегистрирован документ о необходимости прибытия 29 ноября в Генпрокуратуру президента Украины Петра Порошенко", - говорится в ответе украинского правительства.

В запросе не указано, в каком качестве Порошенко должен присутствовать на допросе.