 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: Президент Украины получил уведомление о вызове на допрос

    В запросе не указано, в каком качестве Порошенко должен присутствовать на допросе

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В администрации президента Украины получили уведомление о вызове на допрос украинского лидера Петра Порошенко по делу о преступлениях против демонстрантов в Киеве в январе-феврале 2014 года.

    Как передает Report, об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ администрации, который поступил в информагентство.

    "9 ноября зарегистрирован документ о необходимости прибытия 29 ноября в Генпрокуратуру президента Украины Петра Порошенко", - говорится в ответе украинского правительства.

    В запросе не указано, в каком качестве Порошенко должен присутствовать на допросе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi