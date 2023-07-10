О нас

Президент Турции, премьер Швеции и генсек НАТО проводят встречу в Вильнюсе

Президент Турции, премьер Швеции и генсек НАТО проводят встречу в Вильнюсе Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном по вопросу вступления в альянс королевства началась в Вильнюсе. В ней принимает участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, который был инициатором переговоров до начала с
Другие страны
10 июля 2023 г. 19:25
Президент Турции, премьер Швеции и генсек НАТО проводят встречу в Вильнюсе

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном по вопросу вступления в альянс королевства началась в Вильнюсе. В ней принимает участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, который был инициатором переговоров до начала саммита Североатлантического альянса,

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT из столицы Литвы.

Встреча проходит за закрытыми для прессы дверями.

Перед вылетом на саммит НАТО Эрдоган заявил, что Турция поддержит заявку Швеции на вступление в альянс в обмен на снятие преград для членства в Евросоюзе Анкары. Ранее турецкие власти заявляли, что основным условием для этого должно стать выполнение Швецией обязательств Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Он был подписан в июне 2022 года на полях саммита НАТО.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Prezidenti, İsveçin baş naziri və NATO-nun baş katibi Vilnüsdə görüşüblər

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола
Президент Ильхам Алиев принял государственного секретаря Святого Престола
10 июля 2023 г. 14:50
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана
Назначен новый начальник Пенитенциарной службы Азербайджана
10 июля 2023 г. 12:34
Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане
Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева с победой на внеочередных президентских выборах в Узбекистане
10 июля 2023 г. 10:08
Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
Международное право на стороне Азербайджана - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 18:00
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
Запад проявляет лицемерие в вопросе кассетных боеприпасов - МНЕНИЕ
8 июля 2023 г. 16:20
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
С сегодняшнего дня между Азербайджаном и ОАЭ вводится безвизовый режим
8 июля 2023 г. 09:21
Президент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
ФотоПрезидент Албании и его супруга посетили Международный центр Низами Гянджеви
7 июля 2023 г. 21:16
Президент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
ФотоПрезидент Албании и его супруга ознакомились с Центром Гейдара Алиева
7 июля 2023 г. 20:01
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
Государственный секретарь Святого престола прибывает в Азербайджан
7 июля 2023 г. 19:43
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
Яшар Гюлер: Турецкая армия поддерживает правое дело Азербайджана и других стран-союзников
7 июля 2023 г. 19:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi