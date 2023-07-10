Президент Турции, премьер Швеции и генсек НАТО проводят встречу в Вильнюсе

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном по вопросу вступления в альянс королевства началась в Вильнюсе. В ней принимает участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, который был инициатором переговоров до начала с

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном по вопросу вступления в альянс королевства началась в Вильнюсе. В ней принимает участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, который был инициатором переговоров до начала саммита Североатлантического альянса,

Как передает Report , об этом сообщает телеканал TRT из столицы Литвы.

Встреча проходит за закрытыми для прессы дверями.

Перед вылетом на саммит НАТО Эрдоган заявил, что Турция поддержит заявку Швеции на вступление в альянс в обмен на снятие преград для членства в Евросоюзе Анкары. Ранее турецкие власти заявляли, что основным условием для этого должно стать выполнение Швецией обязательств Мадридского меморандума о борьбе с терроризмом. Он был подписан в июне 2022 года на полях саммита НАТО.