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СМИ: Президент США рассматривает новую сделку с КНР

СМИ: Президент США рассматривает новую сделку с КНР Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность заключения широкомасштабного соглашения с Китаем, которое может включать в себя сделку по вопросам ядерной безопасности.
Другие страны
19 февраля 2025 г. 20:23
СМИ: Президент США рассматривает новую сделку с КНР

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность заключения широкомасштабного соглашения с Китаем, которое может включать в себя сделку по вопросам ядерной безопасности.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

"Трамп заинтересован в сделке, которая предусматривает значительные инвестиции Китая в США и обязательства по закупкам американской продукции", - приводит издание слова источников.

Они отметили, что президент также хочет включить в соглашение вопросы ядерной безопасности, которые он намерен обсудить лично с президентом КНР Си Цзиньпином.

Предыдущее торговое соглашение 2020 года не привело к выполнению Китаем обязательств по закупке дополнительных американских товаров и услуг на сумму $200 млрд. Однако Трамп, вернувшись в Белый дом, рассматривает возможность нового подхода.

"Он хочет достичь соглашения, которое выйдет за рамки торговли", - утверждают советники президента.

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