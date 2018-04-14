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    СМИ: Президент США и глава Пентагона разошлись во мнении при подготовке авиаударов по Сирии

    Трамп оказывал давление на Мэттиса, чтобы американские вооруженные силы оказали более широкий ответ на действия Асада© Carolyn Kaster/AP

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Джеймс Меттис разошлись во мнении при подготовке авиаударов по Сирии. Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на  неназванных официальных лиц в Белом доме.

    В частности, сообщается, что Трамп столкнулся с противодействием со стороны Мэттиса, который выступал за более осторожные и ограниченные действия, чтобы избежать возможного конфликта с Россией.

    Источники также рассказали, что администрация была почти круглосуточно поглощена вопросами, связанными с Сирией, а глава государства издевался над задержками с планированием авиаударов и оказывал давление на Мэттиса, чтобы американские вооруженные силы оказали более широкий ответ на действия президента Сирии Башара Асада.

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