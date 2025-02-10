СМИ: Президент Сирии посетит Кувейт

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует в ближайшее время посетить Кувейт.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует в ближайшее время посетить Кувейт.

Как передает Report , об этом сообщила кувейтская газета Al-Qabas со ссылкой на дипломатический источник.

Кувейт станет второй страной Персидского залива, которую аш-Шараа посетит в качестве нового главы сирийской администрации. 2 февраля аш-Шараа совершил свой первый зарубежный визит в Саудовскую Аравию. 4 февраля временный президент Сирии посетил Турцию. В ходе первых зарубежных визитов аш-Шараа провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Издание также сообщило, что Кувейт будет председательствовать на министерском заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Оно состоится в Мекке во время священного месяца Рамазан, который в этом году продлится с 27 февраля по 29 марта.

По словам источника Al-Qabas, на заседании будет присутствовать министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани.