СМИ: Президент Сирии встретился с главой СНБ Израиля в Абу-Даби

Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа (Абу-Мухаммед аль-Джулани) встретился с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби в Абу-Даби (Объединенные арабские эмираты).

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (аль-Джулани) встретился с главой Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби в Абу-Даби.

Как передает Report, об этом сообщают сирийские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Один из них охарактеризовал встречу, состоявшуюся 7 июля, как "значительный шаг в переговорах между Израилем и Сирией", не уточняя деталей обсуждения.

Второй источник отметил, что встреча в Абу-Даби не была первой: ранее между сторонами уже проходили контакты на различных уровнях.

Официальных подтверждений о встрече от сирийских и израильских властей пока не поступало.