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СМИ: Президент Шри-Ланки находится в стране и не покидал ее

СМИ: Президент Шри-Ланки находится в стране и не покидал ее Mirror: Президент Шри-Ланки находится в стране и не покидал ееПрезидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса находится в стране и не покидал ее.
Другие страны
11 июля 2022 г. 20:37
СМИ: Президент Шри-Ланки находится в стране и не покидал ее

Mirror: Президент Шри-Ланки находится в стране и не покидал ееПрезидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса находится в стране и не покидал ее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник газета Daily Mirror.

Газета таким образом дезавуировала появившиеся ранее сообщения местных СМИ о том, что президент покинул Шри-Ланку и находится "в одной из близлежащих стран", в том числе и свое собственное сообщение.

Издание отмечает, что по его новым данным, Раджапакса, находившийся на борту военного корабля в территориальных водах Шри-Ланки после акции протеста 9 июля, сегодня вернулся на сушу и утром встретился с командующими трех видов вооруженных сил страны и начальником штаба обороны.

Газета также указывает, что Раджапакса на этой неделе уедет за границу, но только после того, как уйдет с поста президента 13 июля.

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Версия на азербайджанском языке Şri-Lanka Prezidentinin harada gizləndiyi məlum olub

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