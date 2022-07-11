СМИ: Президент Шри-Ланки находится в стране и не покидал ее

Mirror: Президент Шри-Ланки находится в стране и не покидал ееПрезидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса находится в стране и не покидал ее.

Mirror: Президент Шри-Ланки находится в стране и не покидал ееПрезидент Шри-Ланки Готабая Раджапакса находится в стране и не покидал ее.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник газета Daily Mirror.

Газета таким образом дезавуировала появившиеся ранее сообщения местных СМИ о том, что президент покинул Шри-Ланку и находится "в одной из близлежащих стран", в том числе и свое собственное сообщение.

Издание отмечает, что по его новым данным, Раджапакса, находившийся на борту военного корабля в территориальных водах Шри-Ланки после акции протеста 9 июля, сегодня вернулся на сушу и утром встретился с командующими трех видов вооруженных сил страны и начальником штаба обороны.

Газета также указывает, что Раджапакса на этой неделе уедет за границу, но только после того, как уйдет с поста президента 13 июля.