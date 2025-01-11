Президент Панамы может обратиться в СБ ООН из-за угроз Трампа

резидент Панамы Хосе Рауль Мулино может принять решение обратиться в Совет Безопасности ООН, если избранный президент США Дональд Трамп не прекратит оказывать давление на страну по вопросу Панамского канала.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино может принять решение обратиться в Совет Безопасности ООН, если избранный президент США Дональд Трамп не прекратит оказывать давление на страну по вопросу Панамского канала.

Как передает Report, об этом сообщает Politico.

Как сообщило издание со ссылкой на бывшего президента Панамы Эрнесто Переса Бальядареса, на этой неделе Мулино заявил ему в частном порядке, что если Трамп продолжит угрожать его стране, то он может обратиться с этим вопросом в Совет Безопасности ООН (в 2025-2026гг Панама является непостоянным членом Совбеза ООН).

Как заявил экс-президент Панамы в интервью изданию, Мулино ждет инаугурации Трампа, чтобы оценить дальнейшее развитие ситуации. "Он сказал, что предпримет больше действий после 20 января (день инаугурации), если избранный президент Трамп будет настаивать на этом вопросе", - указал он.

Как пишет Politico, комментарии Мулино были реакцией на слова Трампа, который отказался давать какие-либо гарантии того, что не будет применять военную силу для возвращения контроля над Панамским каналом и присоединения Гренландии, являющейся датской автономией, к территории США.