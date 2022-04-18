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СМИ: Президент Йемена сложил полномочия

СМИ: Президент Йемена сложил полномочия Власти Саудовской Аравии вынудили президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади сложить полномочия и передать их президентскому руководящему совету, сейчас президент фактически находится под домашним арестом.
Другие страны
18 апреля 2022 г. 02:43
СМИ: Президент Йемена сложил полномочия

Власти Саудовской Аравии вынудили президента Йемена Абд Раббу Мансура Хади сложить полномочия и передать их президентскому руководящему совету, сейчас президент фактически находится под домашним арестом.

Как передает Report, об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских и йеменских чиновников.

В апреле президент Йемена через семь лет гражданской войны, начавшейся, в частности, из-за его нежелания отдавать власть в руки сместившим его хуситам, передал все властные полномочия на переходный период президентскому руководящему совету, в который вошли восемь известных политических лидеров. Создание совета было объявлено по итогам межйеменских консультаций в Эр-Рияде, участники которых призвали новую властную структуру начать переговоры с хуситами.

По данным американской газеты, во время переговоров в Эр-Рияде наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд вручил президенту Йемена "письменный указ", в котором излагались положения о делегировании полномочий совету. Как указали опрошенные изданием чиновники, Мухаммед сказал лидеру Йемена, что другие участники консультаций согласились с необходимости его отставки.

Саудовские чиновники, пытаясь убедить Хади отказаться от власти, грозились опубликовать предполагаемые доказательства его коррупционной деятельности. Теперь уже бывший президент Йемена "фактически находится под домашним арестом в своей резиденции в Эр-Рияде без доступа к телефонам", заявил один из саудовских чиновников. По словам другого представителя Саудовской Аравии, нескольким йеменским политикам позволили навестить Хади с разрешения властей.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Yəmən Prezidenti istefa verib

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