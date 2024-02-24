СМИ: Президент Франции не примет участие в онлайн-саммите G7 по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон не примет участие в саммите стран Группы семи, который пройдет во второй половине дня в формате видеоконференцсвязи из Киева, куда приехала председательствующая на нем премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Президент Франции Эмманюэль Макрон не примет участие в саммите стран Группы семи, который пройдет во второй половине дня в формате видеоконференцсвязи из Киева, куда приехала председательствующая на нем премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Как передает Report, об этом сообщает газета La Repubblica.

Однако, как отмечает издание, на фоне того, что Мелони прибыла в Киев, откуда будет установлена видеосвязь с другими лидерами "семерки", включая президента США Джо Байдена, решение Макрона является выражением неуважения итальянским партнерам.

Инициатором саммита "семерки" в день второй годовщины начала войны в Украине выступила Италия. Макрон намерен собрать в понедельник собственную встречу, посвященную Украине, и участие Мелони в ней не значится.

Францию же на полувиртуальном саммите "семерки" из Киева будет представлять министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.