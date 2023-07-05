СМИ: Президент Египта посетит с визитом Турцию в конце июля

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси планирует посетить с официальным визитом Турцию 27 июля.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси планирует посетить с официальным визитом Турцию 27 июля.

Как передает Report, об этом сообщило турецкое издание британской газеты Independent со ссылкой на свои источники.

По его данным, на встрече с турецким президентом Тайипом Эрдоганом лидер Египта обсудит двусторонние и региональные вопросы.

Визит президента Египта в Турцию пройдет на фоне объявленного 4 июля Анкарой и Каиром полного восстановления дипломатических отношений.

Отношения между Анкарой и Каиром ухудшились в 2013 году после свержения египетского президента Мухаммеда Мурси. Вслед за этим обе страны отозвали своих послов. В марте 2021 года занимавший тогда пост главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу объявил о возобновлении контактов с Египтом на дипломатическом уровне. В ноябре 2022 года на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре состоялась короткая встреча президентов Египта и Турции, после которой в отношениях наметилось значительное потепление. В конце февраля глава египетского МИД Самех Шукри посетил пострадавший от землетрясения город Адана на юге Турции. Там его встретил и сопровождал турецкий министр иностранных дел, который сообщил о подготовке встречи лидеров двух стран. О возможности встречи президентов Турции и Египта сообщалось после победы Эрдогана на президентских выборах в мае.