СМИ: Президент Египта отказался обсуждать план Трампа по Газе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не поедет в США для участия в возможных переговорах, если в повестку дня будет включен план президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не поедет в США для участия в возможных переговорах, если в повестку дня будет включен план президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси не поедет в Вашингтон для переговоров в Белом доме, если в список вопросов для обсуждения будет включен план президента США Дональда Трампа по выселению палестинцев из сектора Газа", - говорится в материале агентства.

Ранее канцелярия египетского лидера сообщила, что президент Египта в ходе телефонного разговора пригласил своего американского коллегу в Египет и получил от него ответное приглашение посетить Вашингтон.

Агентство со ссылкой на американского чиновника уточняет, что дата для подобного визита пока не назначена.

Телеканал Al Qahera News ранее сообщал, что власти Египта недовольны заявлениями официальных лиц Израиля и США по поводу переселения жителей Газы. Накануне египетское Министерство иностранных дел сообщило, что Египет намерен представить видение реконструкции сектора Газа, гарантирующее пребывание палестинского народа на своей земле.