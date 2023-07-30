СМИ: президент Чада направился в Нигер с посреднической миссией

Президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно направляется в Нигер для содействия урегулированию сложившейся там ситуации.

Президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно направляется в Нигер для содействия урегулированию сложившейся там ситуации.

Как передает Report , об этом сообщила радиостанция RTL.

Глава Чада направляется в столицу Нигера Ниамей с миссией посредничества после встречи с президентом Нигерии, действующим председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Болой Тинубу.

В столице Нигера сегодня прошла массовая акция протеста. Ее участники вышли на улицы города, руководствуясь, в частности, призывом военных властей страны протестовать против чрезвычайного саммита Экономического сообщества стран Западной Африки, который проходит в столице Нигерии Абудже и на котором обсуждается складывающаяся в Нигере ситуация.

Военные в Нигере считают, что участники саммита ECOWAS готовят против африканской страны "план агрессии путем военной интервенции".