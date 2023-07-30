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СМИ: президент Чада направился в Нигер с посреднической миссией

СМИ: президент Чада направился в Нигер с посреднической миссией Президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно направляется в Нигер для содействия урегулированию сложившейся там ситуации.
Другие страны
30 июля 2023 г. 20:11
СМИ: президент Чада направился в Нигер с посреднической миссией

Президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно направляется в Нигер для содействия урегулированию сложившейся там ситуации.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RTL.

Глава Чада направляется в столицу Нигера Ниамей с миссией посредничества после встречи с президентом Нигерии, действующим председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Болой Тинубу.

В столице Нигера сегодня прошла массовая акция протеста. Ее участники вышли на улицы города, руководствуясь, в частности, призывом военных властей страны протестовать против чрезвычайного саммита Экономического сообщества стран Западной Африки, который проходит в столице Нигерии Абудже и на котором обсуждается складывающаяся в Нигере ситуация.

Военные в Нигере считают, что участники саммита ECOWAS готовят против африканской страны "план агрессии путем военной интервенции".

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Версия на азербайджанском языке KİV: Çad prezidenti vasitəçilik missiyası ilə Nigerə gedir

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