СМИ: Президент Бразилии уволил главу нефтегазовой компании Petrobras

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уволил главу нефтегазовой компании Petrobras Жан-Поля Пратеса на фоне разногласий о дивидендах.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уволил главу нефтегазовой компании Petrobras Жан-Поля Пратеса на фоне разногласий о дивидендах.

Как передает Report , об этом сообщил портал G1.

По его данным, должность главы компании, главным акционером которой является бразильское правительство, была предложена Магде Шамбриард, которая в 2012-2016 годах руководила национальным агентством по нефти, природному газу и биотопливу страны.

Как пишет G1, Лула да Силва принял решение уволить Пратеса из-за его разногласий с исполнительной властью. В частности, он был против решения правительства не выплачивать дополнительные дивиденды акционерам, а направить эти средства в резервный фонд компании.