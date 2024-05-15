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СМИ: Президент Бразилии уволил главу нефтегазовой компании Petrobras

СМИ: Президент Бразилии уволил главу нефтегазовой компании Petrobras Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уволил главу нефтегазовой компании Petrobras Жан-Поля Пратеса на фоне разногласий о дивидендах.
Другие страны
15 мая 2024 г. 06:17
СМИ: Президент Бразилии уволил главу нефтегазовой компании Petrobras

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва уволил главу нефтегазовой компании Petrobras Жан-Поля Пратеса на фоне разногласий о дивидендах.

Как передает Report, об этом сообщил портал G1.

По его данным, должность главы компании, главным акционером которой является бразильское правительство, была предложена Магде Шамбриард, которая в 2012-2016 годах руководила национальным агентством по нефти, природному газу и биотопливу страны.

Как пишет G1, Лула да Силва принял решение уволить Пратеса из-за его разногласий с исполнительной властью. В частности, он был против решения правительства не выплачивать дополнительные дивиденды акционерам, а направить эти средства в резервный фонд компании.

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