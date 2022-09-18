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СМИ: президент Армении сфотографировался у гроба Елизаветы II в нарушение правил

СМИ: президент Армении сфотографировался у гроба Елизаветы II в нарушение правил Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба с телом королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне, нарушив тем самым установленные правила публичного прощания с монархом.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 18:55
СМИ: президент Армении сфотографировался у гроба Елизаветы II в нарушение правил

Президент Армении Ваагн Хачатурян сфотографировался у гроба с телом королевы Великобритании Елизаветы II в Вестминстерском дворце в Лондоне, нарушив тем самым установленные правила публичного прощания с монархом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Sun.

Отмечается, что Хачатуряна, пришедшего в Вестминстерский холл одноименного дворца в воскресенье утром, сфотографировал на телефон один из его помощников. По данным газеты, упомянутый инцидент стал первым случаем нарушения запрета на фотосъемку в ходе прощания с королевой.

Гроб с телом Елизаветы II выставлен в Вестминстерском холле - самом вместительном и старинном зале одноименного дворца.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Ermənistan Prezidenti qaydaları pozaraq II Elizabetin tabutu yanında şəkil çəkdirib

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