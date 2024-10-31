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СМИ: Президент Аргентины уволил главу МИД из-за голосования по Кубе в ООН

СМИ: Президент Аргентины уволил главу МИД из-за голосования по Кубе в ООН Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку министра иностранных дел Диану Мондино после того, как республика поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, в которой отмечается необходимость завершения торгово-экономического эмбарго США в
Другие страны
31 октября 2024 г. 01:56
СМИ: Президент Аргентины уволил главу МИД из-за голосования по Кубе в ООН

Президент Аргентины Хавьер Милей отправил в отставку министра иностранных дел Диану Мондино после того, как республика поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, в которой отмечается необходимость завершения торгово-экономического эмбарго США в отношении Кубы.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TN.

По данным его источников, Милей уже выбрал нового главу МИД, но его имя пока не разглашается.

Ранее в среду ГА ООН в очередной раз приняла резолюцию с призывом к США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы. Резолюцию поддержали 187 стран, включая Россию. Против проголосовали США и Израиль, Молдавия воздержалась.

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