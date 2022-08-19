СМИ: Премьер Японии Кисида решил встретиться с Си Цзиньпином

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассчитывает провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином осенью.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассчитывает провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином осенью.

Как передает Report, об этом пишет Sankei со ссылкой на источники.

Так, глава японского кабмина поручил правительству заняться организацией соответствующей встречи, основной целью которой называется снижение напряженности между Токио и Пекином.

Отмечается, что очные переговоры Кисиды и Си Цзиньпина могут пройти в ноябре на полях саммиты G20, который пройдет в середине месяца на Бали. Источники Sankei также указали, что встреча двух лидеров может быть организована на какой-либо другой площадке, где они будут присутствовать вместе.

Сами переговоры, по версии газеты, должны улучшить отношения Японии и Китая, которые серьезно ухудшились из-за кризиса вокруг Тайваня, критических заявлений Токио по китайскому подходу к Гонконгу и Синьцзян-Уйгурскому автономному району. При этом с момента назначения Кисиды премьером, он всего раз общался с Си Цзиньпином в ходе телефонного разговора осенью 2021 года.