СМИ: Премьер Японии Кисида решил встретиться с Си Цзиньпином

Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассчитывает провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином осенью.
Как передает Report, об этом пишет
Так, глава японского кабмина поручил правительству заняться организацией соответствующей встречи, основной целью которой называется снижение напряженности между Токио и Пекином.
Отмечается, что очные переговоры Кисиды и Си Цзиньпина могут пройти в ноябре на полях саммиты G20, который пройдет в середине месяца на Бали. Источники Sankei также указали, что встреча двух лидеров может быть организована на какой-либо другой площадке, где они будут присутствовать вместе.
Сами переговоры, по версии газеты, должны улучшить отношения Японии и Китая, которые серьезно ухудшились из-за кризиса вокруг Тайваня, критических заявлений Токио по китайскому подходу к Гонконгу и Синьцзян-Уйгурскому автономному району. При этом с момента назначения Кисиды премьером, он всего раз общался с Си Цзиньпином в ходе телефонного разговора осенью 2021 года.